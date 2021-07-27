Убил жену и выстрелил себе в голову: как живется человеку без лица в СИЗО. Видео

40-летний мужчина, который подозревается в убийстве собственной жены, находится в СИЗО в Одессе и каждый день проходит через сложные медицинские процедуры. Так, после неудачной попытки самоубийства – смертельно ранив женщину, он выстрелил себе в голову – подозреваемый оказался фактически без лица.

Теперь он может питаться и даже дышать только через трубки, подведенные к трахее. Видео, снятое в следственном изоляторе, во вторник, 27 июля, показал Telegram-канал "Х**вая Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В распоряжение авторов Telegram-канала попали кадры того, как медик очищает трахею подозреваемого. Отмечается, что такая неприятная процедура – необходимость, и фигуранту приходится проводить ее каждый день.

На кадрах видно, что после выстрела наиболее пострадала нижняя часть лица подозреваемого.

Судя по поведению мужчины, очистку трахеи он терпел насилу. Так, подозреваемый в убийстве активно жестикулировал, отворачивался и даже на несколько секунд поднялся со своего места.

"Теперь ему приходится есть и дышать через трубки, а также ежедневно очищать трахею", – рассказали в Telegram-сообществе.

Напомним, что преступление произошло в одном из домовладений Любашевской громады в апреле текущего года. В ГУ Нацполиции Одесской области сообщали, что мужчина выстрелил в свою 40-летнюю гражданскую жену из охотничьего ружья, а затем пытался убить себя.

Пострадавших немедленно госпитализировали, однако 40-летняя женщина умерла.

Свидетелем трагедии стал 19-летний сын супругов. Он рассказал, что после визита гостей родители шли по коридору. В руках у главы семейства было оружие и внезапно он выстрелил в жену.

Женщина упала на пол,а ее муж бросился к ней. Когда он осознал, что натворил, то из того же оружия выстрелил себе в подбородок.

Осторожно, 18+!

Санкция статьи, по которой мужчине выдвинуто обвинение ( ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины), предусматривает заключение на срок от семи до 15 лет.

Видео полиции с места преступления в Одесской области:

Как писал OBOZREVATEL: