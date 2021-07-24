На Сумщине пенсионер расчленил и закопал в трех местах тело мужчины: детали убийства

В одном из сел Краснопольского района Сумской области пенсионер жесткого убил своего товарища. Преступление совершил 66-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Там отметили, что к ним поступило сообщение об исчезновении 64-летнего мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Работники уголовного розыска ГУНП в Сумской области во взаимодействии с полицейскими провели комплекс первоочередных мероприятий и установили, что вести пропавший стал жертвой преступления 66-летнего местного жителя, который убил потерпевшего.

"Правоохранители выяснили, что с целью сокрытия совершенного, злоумышленник расчленил тело жертвы и закопал в трех разных местах. Остатки погибшего найдены. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Луцке 62-летний Василий Пилипюк через месяц после вступления в силу приговора о домашнем насилии убил дочь и бывшую жену.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове задержали 25-летнего парня, которого подозревают в убийстве собственной матери. По данным правоохранителей, женщину избили до смерти. Преступление произошло 20 июля.