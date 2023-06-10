Трое убитых, 29 пострадавших: все подробности и фото ночной атаки россиян на Одессу и область

В результате атаки ВС РФ по Одесщине, совершенной в ночь на 10 июня, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Предварительно, три человека погибли, еще 29 получили ранения.

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Об этом в эфире "Єдиних новин" утром в субботу сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что украинцам ни в коем случае не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Оккупанты в эту ночь выпустили по нашей стране и ракеты, и дроны-камикадзе типа Shahed. Над Одесской областью было сбито восемь иранских беспилотников. Однако обломки БПЛА упали на жилой многоэтажный дом.

В одной из квартир начался пожар. Известно о гибели трех человек, еще 26 пострадали, сообщила Гуменюк. Среди потерпевших – двое детей и одна беременная женщина.

"Это очень большой показатель. Если бы люди находились в укрытиях, скорее всего таких повреждений не получили бы", – сказала капитан 1-го ранга Государственной пограничной службы Украины.

В ОК "Юг" добавили, что взрывной волной были разбиты окна в домах рядом. Все детали происшествия выясняются.

В ГСЧС Украины отчитались о том, что из дома, где произошел пожар, спасены 12 жителей. Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказывали помощь людям на месте происшествия. Согласно сообщению ведомства, пострадать могли 27 человек (в том числе трое детей). Данные проверяются.

Как выглядят квартиры в доме в Одессе, поврежденные в ходе российской атаки по городу:

Кроме того, противник продолжает обстрелы рекреационной зоны. По побережью ВС РФ выпустили ракеты. По информации Гуменюк, две из них были уничтожены, однако было и одно попадание.

В результате разлета осколков и взрывной волны зацепило жилые дома, три человека получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL, российские войска 9 июня сбросили управляемую авиабомбу на больницу в Гуляйполе на Запорожье. Погибли два работника медучреждения.

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