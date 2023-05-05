Тезка Путина попал в ДТП под Одессой, есть пострадавшие: появились подробности. Фото

В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, в том числе шестимесячный мальчик. Один из участников аварии оказался Путиным – однофамильцем российского президента.

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Об этом узнал местный Telegram-канал "Думская". Он ссылается на анонимные источники в правоохранительных органах. Уточняется, что ДТП случилась под Одессой в четверг, 4 мая.

По предварительной информации, мужчина на "Жигулях" выехал на встречку и врезался в другой ВАЗ-2112. 30-летний однофамилец Путина сидел за рулем последнего.

Травмы получили двое взрослых, которые были пассажирами первого авто. Третий пострадавший – это шестимесячный сын водителя второй машины, однофамильца главы Российской Федерации.

Потерпевших госпитализировали. Характер травм и состояние пациентов неизвестны СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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