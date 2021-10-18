Скорая ехала 20 минут: в Одессе в кафе умер 17-летний парень

В одном из одесских кафе на глазах у персонала скончался посетитель – парню 17 лет внезапно стало плохо, его не смогли спасти. Причем скорая на место вызова ехала 20 минут.

Смертельный инцидент произошел 17 октября в заведении "Чердакъ" на проспекте Шевченко в Приморском районе города. Об этом сообщают со ссылкой на слова и снимки очевидцев местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что парень сидел за столиком кафе вместе с семьей. Как говорят свидетели, в какой-то момент у него началась дрожь в конечностях и обильное слюноотделение. Затем он потерял сознание и замертво упал.

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"Пока бегали за администратором и пытались вызвать скорую, пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца. В скорую дозвонились раза с четвертого, бригада ехала около 20 минут", – пишут в сети.

Подчеркивается, что до приезда медиков помочь парню пытались его знакомые и сотрудники кафе.

Позже к заведению прибыло две бригады скорой помощи. Врачи около 45 минут пытались спасти парня, но их усилия оказались тщетными.

По словам очевидцев, несовершеннолетний юноша не употреблял спиртные напитки. По некоторым данным, он якобы "имел проблемы с давлением" и заболеванием щитовидной железы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Одессе девушка открыла газ в квартире и выпрыгнула из окна многоэтажки. Перед тем она нанесла себе порезы на руках и шее. Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.