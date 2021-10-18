Скорая ехала 20 минут: в Одессе в кафе умер 17-летний парень

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
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Скорая ехала 20 минут: в Одессе в кафе умер 17-летний парень

В одном из одесских кафе на глазах у персонала скончался посетитель – парню 17 лет внезапно стало плохо, его не смогли спасти. Причем скорая на место вызова ехала 20 минут.

Смертельный инцидент произошел 17 октября в заведении "Чердакъ" на проспекте Шевченко в Приморском районе города. Об этом сообщают со ссылкой на слова и снимки очевидцев местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что парень сидел за столиком кафе вместе с семьей. Как говорят свидетели, в какой-то момент у него началась дрожь в конечностях и обильное слюноотделение. Затем он потерял сознание и замертво упал.

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Посетитель скончался в кафе Одессы

"Пока бегали за администратором и пытались вызвать скорую, пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца. В скорую дозвонились раза с четвертого, бригада ехала около 20 минут", – пишут в сети.

ЧП произошло в кафе "Чердакъ"

Подчеркивается, что до приезда медиков помочь парню пытались его знакомые и сотрудники кафе.

Позже к заведению прибыло две бригады скорой помощи. Врачи около 45 минут пытались спасти парня, но их усилия оказались тщетными.

Кафе "Чердакъ" в Приморском районе Одессы

По словам очевидцев, несовершеннолетний юноша не употреблял спиртные напитки. По некоторым данным, он якобы "имел проблемы с давлением" и заболеванием щитовидной железы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Одессе девушка открыла газ в квартире и выпрыгнула из окна многоэтажки. Перед тем она нанесла себе порезы на руках и шее. Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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