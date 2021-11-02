Скандального одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск влиятельного бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника. 52-летний мужчина значится как лицо, скрывающееся от органов власти.

Датой и местом его исчезновения указываются 31 августа 2021 года, Харьков. Такая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел (МВД).

Известно, что Галантерник был объявлен в розыск еще 27 октября. Его подозревают по ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5 ст. 209 ч. 3 и ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса – создание преступной организации, присвоение и растрата имущества, отмывание денег и злоупотребление властью.

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Галантерник в том числе подозревается в причастности к делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле фигурируют 16 человек, среди них – мэр города Геннадий Труханов. Всем детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 октября.

Владимир Галантерник – мультимиллионер, владелец сети торгово-развлекательных комплексов City Center. СМИ называют его неофициальным "хозяином Одессы". Он также является владельцем частей Аркадия-сити, одесского промрынка 7км, Привоза и многих более мелких активов.

В октябре 2017 года представители бизнесмена заняли часть военного аэродрома "Школьный" в Одессе. Тогда активист Сергей Стерненко рассказал, что "Галантерник является пророссийским деятелем, а также компаньоном мэра Одессы Геннадием Трухановым".

В 2018-м мультимиллионер с размахом отметил 20-ю годовщину своей свадьбы с дизайнером Наталией Зинько во французском Сен-Тропе.

Местные СМИ отмечают, что Галантерник постоянно находится в Лондоне (Британия), но периодически посещает Одессу. К тому же границу он якобы пересекает по фальшивым документам.

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