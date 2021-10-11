Суд продолжает избирать меру пресечения Труханову 11 октября. Онлайн-трансляция

В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд в Киеве продолжает заседание по определению меры пресечения для Одесского городского головы Геннадия Труханова. Мэр с самого утра прибыл в столицу и дал комментарии журналистам.

OBOZREVATEL следит за происходящим в реальном времени.

Геннадий Труханов, которого подозревают как соучастника преступной схемы по незаконному присвоению муниципальной земли, заявил, что якобы не понимает, что от него хотят (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. Сам подсудимый назвал эту сумму астрономической и подчеркнул, что таких денег у него нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил высокий уровень коррупции в Украине тем, что эта напасть буквально "вшита" в генетический код наших граждан.