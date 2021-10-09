Решила отомстить парню: история с групповым изнасилованием в Одессе получила новый поворот

История о якобы изнасиловании беременной женщины в Одессе несколькими мужчинами оказалась фейком. Как выяснилось, ее придумала сама "пострадавшая", чтобы отомстить возлюбленному.

Об этом сообщает "Одесса.онлайн" со ссылкой на полицию. Между парой произошел бытовой конфликт.

Как рассказали местному изданию правоохранители, заявление действительно поступило, но проверка показала, что никакого изнасилования не было.

У женщины с ее мужчиной произошел конфликт из-за немытой посуды. И таким образом она решила отомстить ему.

В итоге женщина забрала свое заявление.

Ранее появилась информация, что беременная женщину познакомилась с мужчиной возле супермаркета. Тот пригласил ее пойти поесть домой, где оказались еще двое мужчин. Затем все трое якобы изнасиловали женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области мужчина надругался над женщиной, которая перенесла сложную операцию на женских половых органах. Суд приговорил его к 3,8 годам тюрьмы.