В Одессе знакомство у АТБ закончилось групповым изнасилованием беременной женщины

В Одессе женщину на 7-й неделе беременности изнасиловали трое мужчин. Сначала ничто не предвещало беды, она познакомилась с мужчиной при выходе из супермаркета "АТБ" и он пригласил ее на ужин.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Х***я Одесса". Женщина без опаски приняла приглашение нового знакомого пойти поесть не в кафе, а в близлежащую квартиру (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже в квартире, где оказались двое друзей мужчины, к ней начали приставать и трогать. В конечном итоге потерпевшую изнасиловали по очереди три человека. После этого принуждали к оральному сексу", – рассказали в отделении полиции, куда обратилась женщина с заявлением.

Видео дня

Интересно, что сама женщина находилась в розыске за участие в краже. Она не сразу решилась обратиться к правоохранителям за помощью, но ее вынудило опасение за свою безопасность.

"Они ей угрожали и сказали, что у них есть друг, который работает в полиции. Таким образом дали ей понять, что им ничего не будет", – указано в сообщении.

Сейчас Нацполиция проводит проверку и следствие по данному обращению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области мужчина надругался над женщиной, которая перенесла сложную операцию на женских половых органах.