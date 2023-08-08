Произошел отек мозга: всплыли новые детали скандала из-за смерти мобилизованного с инвалидностью на Одесщине

В Ширяевской центральной районной больнице (Одесская область) утверждают, что погибший мобилизованный Борис Глушак не находился на учете у врача-психиатра, нарколога и невролога, отсутствуют и его данные касательно инвалидности или инвалидности с детства. Согласно врачебному свидетельству о смерти, 29-летний житель Одесщины скончался от отека головного мозга.

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Об этом в комментарии ТСН заявил руководитель Ширяевской ЦРБ Валерий Бень. Он ссылается на объяснительную от главы военно-врачебной комиссии.

По этим данным, Глушак не состоял на учете и не обращался за медпомощью по поводу шизофрении, эпилепсии или психических расстройств.

"За последние пять лет за медицинской помощью он не обращался совсем. И жалоб не было в то время, когда проходил комиссию", – сказал журналистам Бень.

Свидетельство о смерти, выданное врачами в Николаевской области, говорит об отеке мозга.

"Данные по инвалидности или инвалидности с детства – отсутствуют. Откуда информация об инвалидности – я не знаю. Возможно, люди сами решили, что у него была инвалидность. В больнице эти данные отсутствуют совсем", – заверил Бень.

Он добавил, что, по его информации, 29-летний мобилизованный потерял сознание утром, а вечером скончался.

По утверждению активистов, мужчина был мобилизован несмотря на инвалидность и умер от приступа эпилепсии. "Семья не писала заявлений. Люди запуганы, боятся", – заявлял одесский активист Демьян Ганул.

Обстоятельства мобилизации и оказания медпомощи жителю поселка Ширяево проверяет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

На официальном сайте пресс-служба сообщила об открытии сразу нескольких уголовных производств:

"В частности, после выполнения безотлагательных следственных действий начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22:00 военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, во время которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части".

Также начато производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины о возможном небрежном отношении к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии", – заявили в прокуратуре.

На своем канале в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что взял эту ситуацию на личный контроль.

"В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством – виновные должны быть наказаны. Ведь безнаказанность приводит к новым правонарушениям", – написал омбудсмен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель поселка Ширяево Одесской области Борис Глушак умер в первый же день по прибытии в воинскую часть. Трагедия произошла 1 августа. Односельчане мужчины утверждают, что у него были проблемы со здоровьем, эпилепсия и алкогольная зависимость, а медосмотр он якобы "прошел" за 20 минут.

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