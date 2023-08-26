Получили ожоги рук и лица: на Одесщине подростки пострадали от взрыва фейерверка. Фото

В поселке Захаровка Раздельнянского района Одесской области два подростка пострадали из-за взрыва фейерверка. Несовершеннолетние получили термохимические ожоги II степени и попали в больницу.

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Потерпевшим 13 и 15 лет. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции области на официальном сайте.

Как выяснили правоохранители, двое друзей играли недалеко от дома, когда произошел инцидент. Подростки утверждают, что они нашли салют в виде цилиндра и решили его поджечь его спичками.

"Как только подростки это сделали, цилиндр взорвался", – отметила инспектор районного отдела ювенальной превенции сектора превенции Ирина Тодорашко.

Травмированные ребята сами побежали домой и рассказали все родителям. Взрослые вызвали скорую. Дети получили ожоги лица и рук. Жизни пациентов, как сообщают медики, угрозы нет.

На месте взрыва работали инспектор ювенальной превенции, следователь и криминалист. Детали того, что произошло, выясняются.

"Призываем родителей объяснять детям, что любые находки, похожие на пиротехнические изделия, взрывные устройства и т.п., трогать нельзя. В стране идет война и, к сожалению, сейчас и еще долго после ее завершения для нас всех будут представлять угрозу брошенные взрывные устройства, пока вся наша территория не будет разминирована", – подчеркнули в Нацполиции.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно полицейские сообщили о подозрении жительнице Ривненской области в умышленном убийстве двух своих детей – мальчиков шести и семи лет, которых 23 августа достали мертвыми с карьера. Женщину задержали, в содеянном она призналась и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

– Трагедия произошла в селе Сопачев. По данным СМИ, подозреваемой – 42 года, по профессии она учительница английского языка, который преподавала до рождения сыновей.

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