На Ривненщине нашли мертвыми маленьких братьев: в причастности к их смерти подозревают мать

В селе Сопачев Варахского района Ривненщины 23 августа из водоема карьера достали мертвыми двух мальчиков-братьев пяти и семи лет. В трагической гибели детей подозревают их мать – учительницу по профессии.

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В полиции области сообщили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств этого трагического события. В то же время СМИ со ссылкой на источники указывают, почему подозрения ложатся именно на мать мальчиков.

"В полицию сегодня, 23 августа, около 11:30 обратилась жительница одного из сел Варасского района и сообщила, что в карьере утонули двое местных детей. Полицейские установили, что погибшими являются двое братьев – пяти и семи лет", – говорится в сообщении правоохранителей.

Там добавили, что по этому факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (совершение умышленного убийства двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

А вот "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники пишет о вероятной причастности к гибели детей их матери. Отмечается, что ей 42 года, по профессии она учительница английского языка, который преподавала до рождения сыновей.

"Сотрудничает ли со следствием, неизвестно. Но в комментариях в соцсетях люди пишут, что, вероятно, у женщины были проблемы со здоровьем", – говорится в публикации.

В сети также распространили ужасающие кадры транспортировки тел детей от карьера. По словам очевидцев, до прибытия спасателей тело одного мальчика в водоеме обнаружили местные, а другого нашли вблизи берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа утонула девочка на озере Радунка (Радужное) в Днепровском районе Киева. Тело ребенка обнаружили под водой в 10 м от берега.

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