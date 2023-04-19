Полиция начала расследование после скандала в одесском отеле "Немо" с морскими котиками
Правоохранители начали расследование после скандала в гостинице "Немо" в Одессе, где морских котиков затащили в номер на верхнем этаже ради контента блогеров. Было открыто уголовное производство.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Там отметили, что об инциденте в "Немо" они узнали во время мониторинга сети.
"Публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Ведомости по этому факту правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке", – сказано в сообщении.
В полиции это событие квалифицировали как жестокое обращение с животными. После этого правоохранители посетили отель с проверкой. Там они пообщались с тренером животных, которых блогеры снимали на видео, – тот сказал, что морских котиков никто не сдавал в аренду.
Теперь полиция устанавливает все детали инцидента. Уголовно производство по поводу него было начато по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Одесский дельфинарий "Немо" нарвался на шквал критики после того, как украинские блоггеры опубликовали видео с его животными. Компания сдала своих морских котиков "в аренду", чтобы так называемые инфлюенсеры могли похвастаться в сети "интересным" контентом.
– На скандальных видео видно, что животных затащили на верхний этаж отеля в дорогой номер. Там их заставляли делать трюки, помещали на диван и кровать.
– На кадрах засветились популярные тиктокеры Стася Макеева и Олег Машуковский. Последний потом пытался оправдаться, однако получил новую волну хейта.
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