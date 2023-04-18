"Вы дно, живодеры": в Одессе дельфинарий попал в громкий скандал из-за съемок с морскими котиками. Видео
Одесский дельфинарий "Немо" нарвался на шквал критики после того, как украинские блогеры опубликовали видео с его животными. Компания сдала своих морских котиков "в аренду", чтобы так называемые инфлюенсеры могли похвастаться в сети "интересным" контентом.
Соответствующие ролики были опубликованы на платформе TikTok. Интернет-пользователи развлечения с морскими обитателями не одобрили и назвали это издевательством (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Оказалось, что отель "Немо" предлагает услугу – морских котиков можно взять к себе прямо в номер, поиграть с ними или устроить фотосессию.
На скандальных видео видно, что животных затащили на верхний этаж отеля в дорогой номер. Там их заставляли выполнять трюки, помещали на диван и кровать.
В "Немо" заверяют, что ничего страшного в этом якобы нет, потому что их животные – социальные. Мол, общение с людьми привычное для их морских котиков.
Однако даже сами дельфинарии, не говоря уже о "развлечениях" с морскими обитателями в отельных номерах, запрещены в ряде стран. Например, в 14 государствах ЕС и Великобритании.
Пользователи сети, которых возмутило поведение компании и блогеров, оставили гневные комментарии.
"Вы дно", "Живодеры", "Вам откликнется!" "В этом отеле живые животные как декор для хайпа. Фу", – пишут украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее защитники Украины поделились в сети трогательным роликом со спасением ежа. Животное запуталось в сетке и не могло выбраться из ловушки без человеческой помощи.
– Другой украинский военный показал нутрию Машуню, с которой "подружился" на службе. Животное поселилось на том месте, где воины обустроили свою позицию.
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