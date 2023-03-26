Под Одессой взорвалась морская мина: повреждены базы отдыха. Фото и видео
На Одесщине в селе Сычавка взорвалась морская мина. Вследствие взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.
Об этом 26 марта сообщает "Суспільне Одеса", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. При этом в Одесской областной военной администрации ранее предупредили о повышенной минной опасности в связи со штормом (видео размещено внизу новости).
Отмечалось, что взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья.
Существует угроза детонации мин и выбрасывания их на берег, предостерегающих в ОВА.
Село Сычавка находится в 46 км от Одессы. Оно принадлежит к Южненской городской громаде Одесского района. Население – 1722 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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