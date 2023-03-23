На Харьковщине мужчина подорвался на вражеской мине: детали смертельной трагедии
В Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, трагедия произошла около 16:00 в лесополосе возле села Григорьевка.
Погибшему мужчине было 46 лет.
"Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Важно воздерживаться от посещений лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д. Все эти территории потенциально заминированы и опасны для жизни. Берегите себя!" – призвал глава ОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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