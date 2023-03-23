На Харьковщине мужчина подорвался на вражеской мине: детали смертельной трагедии

В Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, трагедия произошла около 16:00 в лесополосе возле села Григорьевка.

Погибшему мужчине было 46 лет.

"Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Важно воздерживаться от посещений лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д. Все эти территории потенциально заминированы и опасны для жизни. Берегите себя!" – призвал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Изюме на Харьковщине пенсионерка подорвалась на российской мине "Лепесток", а на Черниговщине на противотанковую мину наехал тракторист.

– На Херсонщине на минах подорвались 18-летний парень и 35-летний мужчина.

– На Волыни подорвался автомобиль с бойцами теробороны. Погибли два военных, еще два ранены.