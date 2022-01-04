Под Одессой в доме нашли мертвыми двоих взрослых и троих детей: детали трагедии

В Одесской области во вторник, 4 января, в частном доме нашли тела пятерых людей – двоих взрослых и троих детей. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Об этом OBOZREVATEL сообщили информированные источники. Трагедия произошла в 18:30 в селе Палиевка, что под недалеко от Одессы.

Отравление могло произойти в результате нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла.

Личности погибших и другие детали пока неизвестны. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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Напомним, что похожая трагедия случилась в декабре 2021 года в Каменском Днепропетровской области. Тогда угарным газом отравились 19-летние парень и девушка – их тела обнаружили в автомобиле ВАЗ-2105, который находился в одном из гаражных кооперативов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре угарным газом отравились два человека во Львове.