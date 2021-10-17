Во Львове угарным газом отравились два человека: стали известны детали трагедии
Во Львове в квартире по адресу ул. Ярослава Мудрого, 21 в субботу, 16 октября, обнаружили тела двух человек. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.
Об инциденте 17 октября сообщил Telegram-канал "Оповіщення ЦЗ". Уточняется, что трупы нашли около 12:41 в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома.
Личности погибших уже установлены. Это пенсионеры, 62-летний мужчина и 70-летняя женщина.
Аварийная бригада "Львовгаза" выяснила, что в жилище были установлены газовая колонка, четырехконфорочная плита и газовая печка. Возможно, неправильная работа какой-то техники и привела к трагедии, ведь основной причиной образования угарного газа эксперты называют неполное сгорание природного газа.
Работники коммунальной службы временно отключили газоснабжение в доме на двух стойках для проверки и устранения возможной поломки.
Отметим, что угарный газ (окись углерода СО) – опасное для человека вещество без цвета и запаха. На открытом воздухе отравление практически невозможно, но в закрытых помещениях требуется особая осторожность.
У СО нет цвета и запаха, так что его присутствие в воздухе не ощущается.
Концентрация угарного газа на уровне 4,6-5,7 г/м3 может стать смертельной, даже если человек дышал окисью углерода в течение всего лишь нескольких минут.
Среди признаков и симптомов отравления угарным газом:
головная боль;
головокружение;
мышечная слабость;
тошнота, рвота;
шум в ушах;
одышка, затрудненное дыхание;
сухой кашель;
боль в грудине;
слезящиеся глаза;
покраснение кожи;
сонливость;
учащенное сердцебиение.
Как ранее писал OBOZREVATEL,вечером 14 октября во Львове загорелся металлический вагончик (кунг) размером 4×3 метра, который находился на открытой стоянке. Погибли три человека.
А в Дымере Киевской области возник пожар в трехкомнатной квартире дома, расположенного на улице Революции. В результате происшествия погибла женщина 1946 года рождения.