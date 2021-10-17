Во Львове угарным газом отравились два человека: стали известны детали трагедии

Во Львове в квартире по адресу ул. Ярослава Мудрого, 21 в субботу, 16 октября, обнаружили тела двух человек. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.

Об инциденте 17 октября сообщил Telegram-канал "Оповіщення ЦЗ". Уточняется, что трупы нашли около 12:41 в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Личности погибших уже установлены. Это пенсионеры, 62-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Аварийная бригада "Львовгаза" выяснила, что в жилище были установлены газовая колонка, четырехконфорочная плита и газовая печка. Возможно, неправильная работа какой-то техники и привела к трагедии, ведь основной причиной образования угарного газа эксперты называют неполное сгорание природного газа.

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Работники коммунальной службы временно отключили газоснабжение в доме на двух стойках для проверки и устранения возможной поломки.

Отметим, что угарный газ (окись углерода СО) – опасное для человека вещество без цвета и запаха. На открытом воздухе отравление практически невозможно, но в закрытых помещениях требуется особая осторожность.

У СО нет цвета и запаха, так что его присутствие в воздухе не ощущается.

Концентрация угарного газа на уровне 4,6-5,7 г/м3 может стать смертельной, даже если человек дышал окисью углерода в течение всего лишь нескольких минут.

Среди признаков и симптомов отравления угарным газом:

головная боль;

головокружение;

мышечная слабость;

тошнота, рвота;

шум в ушах;

одышка, затрудненное дыхание;

сухой кашель;

боль в грудине;

слезящиеся глаза;

покраснение кожи;

сонливость;

учащенное сердцебиение.

Как ранее писал OBOZREVATEL,вечером 14 октября во Львове загорелся металлический вагончик (кунг) размером 4×3 метра, который находился на открытой стоянке. Погибли три человека.

А в Дымере Киевской области возник пожар в трехкомнатной квартире дома, расположенного на улице Революции. В результате происшествия погибла женщина 1946 года рождения.