Под Одессой произошло масштабное ДТП с участием четырех авто. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Происшествия
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Под Одессой произошло масштабное ДТП с участием четырех авто. Фото и видео

В четверг, 19 августа, под Одессой на Гребном канале произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Думская". Данных о пострадавших или погибших не поступала. Информации от полиции пока нет.

ДТП на Гребном канале
Под Одессой в ДТП столкнулись 4 авто
Видео дня
Авария под Одессой

Добавим, что днем ранее, 18 августа, на Овидиопольской дороге на повороте на Гребной канал вблизи Сухого Лимана столкнулись Opel и Peugeot. Предварительно установлено, что "Опель" намеревался свернуть налево, но обзору водителя помешала фура. Авто выполнило маневр, пропустив грузовик, за которым двигался "Пежо". В результате авто влетело ему в правую заднюю дверь.

В ДТП пострадал 15-летний пассажир Opel, его направили в больницу с различными травмами.

ДТП под Одессой
Разбитое авто
Поврежденный автомобиль

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе поселка Сарата Одесской области вечером в пятницу, 13 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских. В результате в аварии погибли три человека, еще один пострадал.

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