Одна из участниц погрома дома под Одессой заявила, что не боится ответственности: мама все решит. Видео

Подростки, разгромившие арендованный дом в селе Прилиманское под Одессой, обвинили в ситуации хозяев. По их убеждению, взрослые сами виноваты, что "отдали жилье в руки малолеткам".

Одна из участниц погрома даже заявила, что не боится ответственности за содеянное, ведь ее мама "все порешает". Видео с признаниями были опубликованы в одесских Telegram-каналах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, несколько девочек организовали прямой эфир в соцсетях, где под "милыми" фильтрами и сопровождая речь ненормативной лексикой, делились своими версиями произошедшего.

На камеру несовершеннолетние заявили, что не сожалеют об этом, хотя и признают, что немного перегнули палку.

Видео дня

"Мы это сделали "по угару". Не подумали, протупили. Предлагали деньги, но нам отказали. Так в чем проблема", – с недоумением отметила одна из них.

Ее подруга заверила, мол, в доме уже было все "раз*бано", они же "по-приколу сломали" лишь две картины.

"А из этого раздули такое, что мы, бл*дь, варвары…", – возмутилась она.

Первая девушка добавила: ответственности она не боится. Ведь родители ее поддерживают и платить хозяевам разгромленной квартиры не собираются.

"Моей маме писали, скидывали. Она на это сказала: "не**й было квартиру малолеткам давать". Ни копейки не даст. А если дело до "ментов" дойдет, то, поверь, моя мама все порешает, мне поможет", – выразила убеждение девочка.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 26 сентября – соседи потелефону рассказали хозяевам о том, что подростки выбрасывают из окон их дома технику и посуду. Пока владельцы приехали, большинство гостей "вечеринки" уже разбежалось.