Из окон летели техника и посуда: под Одессой подростки разгромили арендованный дом. Видео

В селе Прилиманское, что под Одессой, группа подростков устроила погром в арендованном доме. Жилье они сняли, чтобы отпраздновать день рождения одного из парней.

Об этом со ссылкой на хозяев дома пишет Telegram-канал "Подслушано Одесса". Также обнародованы кадры самого погрома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел 26 сентября около 20:00. По словам владелицы дома, соседи позвонили ей и заявили, что из окон выбрасывают картины, технику и посуду.

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"Через час приехали на место и большая часть гостей уже начали разбегаться по кустам. Они не хотели ни за что платить и отвечать за это. Нанесли огромный вред дому", – отметила хозяйка.

Она уточнила, что были сломаны бильярдный стол, диван, кровати, шкафы, побита посуда, окно, вазы и статуэтки, а также оборваны декорации и шторы вместе с карнизами.

Владелица дома написала заявление в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве блогерша вместе с друзьями разгромила номер в гостинице.