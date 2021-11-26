Одесские полицейские подадут в суд на военных, сбивших дрон за 1,5 млн гривен. Фото

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области будут подавать в суд на военнослужащих, которые сбили дрон стоимостью 1,5 млн грн. Речь идет о мультикоптере DJI Matrice 300 RTK.

Об этом изданию "Думская" рассказали источники в полиции. Сам инцидент произошел 24 ноября. Дрон летал над складами воинской части в районе Усатово.

Как пишут журналисты, ГУНП будет требовать от армейцев компенсации. Правоохранители региона приобрели аппарат в конце октября 2021 года.

В то же время в Государственном бюро расследований якобы планируют открыть уголовное производство в отношении самих правоохранителей Одесской области по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины).

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В издании также добавили, что аппарат был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, широкоугольным объективом и лазерным дальномером. Его стоимость в магазинах составляет 600-900 грн. В ГУНП на устройство потратили 1 млн 454 тыс. грн.

Напомним: во время учений полицейские решили испытать дрон. Его запустили над возле армейских складов с горючим. Через десять минут аппарат перестал выходить на связь. Позднее выяснилось, что военные приняли аппарат за вражеский и сбили его.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе был перехвачен беспилотник террористов, который они использовали для корректировки огня по позициям ВСУ.