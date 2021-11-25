Под Одессой военные сбили дрон полиции за 1,5 млн гривен: летал над складами ВСУ. Фото

Военнослужащие под Одессой сбили полицейский дрон стоимостью 1,5 миллиона гривен, который они приняли за вражеский. Аппарат летал над складами воинской части в районе Усатово.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на одесскую полицию. Инцидент произошел в среду, 24 ноября, во время его испытаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спустя какое-то время после начала испытаний, для которых приехали специалисты из Киева, дрон перестал отвечать на сигнал.

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Собеседник агентства рассказал, что в правоохранительные органы поступило сообщение о полетах неизвестного беспилотника над складами воинской части. На его поиски были подняты полицейские и Нацгвардия, а за помощь в обнаружении обещали вознаграждение в размере 2 тысяч гривен.

Позднее выяснилось, что военные приняли аппарат за вражеский и сбили его.

Отмечается, что бойцы ничего не знали о полицейских учениях.

Собеседник уточнил, что дрон, который стоит 1,5 млн грн, появился на вооружении у полиции буквально несколько дней назад. Обнаружить его сбитым удалось нацгвардейцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был перехвачен беспилотник террористов, который они использовали для корректировки огня по позициям ВСУ.