Под Одессой военные сбили дрон полиции за 1,5 млн гривен: летал над складами ВСУ. Фото

Юрий Сергиенко
Происшествия
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Под Одессой военные сбили дрон полиции за 1,5 млн гривен: летал над складами ВСУ. Фото

Военнослужащие под Одессой сбили полицейский дрон стоимостью 1,5 миллиона гривен, который они приняли за вражеский. Аппарат летал над складами воинской части в районе Усатово.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на одесскую полицию. Инцидент произошел в среду, 24 ноября, во время его испытаний (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дрон сбили в районе Усатово.

Спустя какое-то время после начала испытаний, для которых приехали специалисты из Киева, дрон перестал отвечать на сигнал.

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Собеседник агентства рассказал, что в правоохранительные органы поступило сообщение о полетах неизвестного беспилотника над складами воинской части. На его поиски были подняты полицейские и Нацгвардия, а за помощь в обнаружении обещали вознаграждение в размере 2 тысяч гривен.

Позднее выяснилось, что военные приняли аппарат за вражеский и сбили его.

Отмечается, что бойцы ничего не знали о полицейских учениях.

Собеседник уточнил, что дрон, который стоит 1,5 млн грн, появился на вооружении у полиции буквально несколько дней назад. Обнаружить его сбитым удалось нацгвардейцам.

Разбитый дрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был перехвачен беспилотник террористов, который они использовали для корректировки огня по позициям ВСУ.

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