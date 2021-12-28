На трассе Киев – Одесса авто влетело в припаркованный на заправке грузовик MAN. Фото

Во вторник, 28 декабря, на трассе Киев – Одесса, в Биляевском районе, водитель BMW не справился с управлением и влетел в припаркованный на заправке грузовик MAN. От удара легковушку отбросило на отбойник автозаправочной колонки.

О ДТП сообщили в Telegram-канале Патрульной полиции Одесской области. Отмечается, что водитель BMW пострадал и был доставлен в больницу. На опубликованных фото видно, что дорога покрыта слоем льда, что, вероятно, и стало причиной заноса автомобиля.

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Напомним, с утра 28 декабря гололед парализовал движение транспорта в Одессе. На дорогах очень скользко, машины в городе передвигаются со скоростью около 40 км/час, из-за чего образовались пробки. Трамваи не смогли выйти на маршруты из-за обледенелых рейсов, а людям пришлось пешком добираться в центр города.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что таксисты в городе взвинтили цены и берут от 400 грн, например, за маршрут с поселка Котовского до центра Одессы.

По официальным данным Патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмированы 27 296 человек.

Статистика свидетельствует, что, в частности, в ноябре, в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушением правила проезда перекрестка. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12 человек.

Ранее гололедица на дорогах Украины также стала причиной ряда аварий 20 декабря. В частности, масштабная ДТП произошла вечером в понедельник на автодороге Луцк – Ривне. Там возле поворота на село Грабов в направлении облцентра столкнулись восемь автомобилей, в том числе грузовых.

А на Набережном шоссе в столице в результате заноса столкнулись два автомобиля: один из них на скользкой от снега дороге врезался в бордюр и отлетел во встречное авто. Кроме того, в Черновцах из-за снегопада упал светофор.

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