На Одесщине женщина дома родила недоношенного малыша и оставила умирать

В Одесской области младенец умер почти через неделю после рождения при домашних родах. Мальчик появился на свет недоношенным, но родители даже не вызывали скорую.

За такой поступок мать малыша приговорили к полутора годам испытательного срока. Об этом говорится в приговоре от 7 февраля, который вынес Татарбунарский районный суд Одесщины.

Отмечается, что трагический случай произошел в феврале прошлого года. Следствием установлено, что женщина, будучи беременной, не стала на медицинский учет и вообще не обращалась к врачам. Малыша она родила дома 17.02.2020-го, а через шесть дней он умер.

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На суде мать младенца признала свою вину в трагедии. Она утверждала, якобы о вероятной беременности узнала только когда почувствовала толчки ребенка. Однако к медикам решила не обращаться, потому что все еще "не была уверена" в своем особом состоянии.

Когда малыш умер, муж роженицы самостоятельно похоронил его возле могилы отца матери. Случай получил огласку только после того, как женщина рассказала о нем подруге. Та обратилась в социальные службы.

Против горе-матери открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам ограничения свободы, которые в итоге заменили 1 годом и 6 месяцами испытательного срока. Ее также обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать его об изменении места жительства и работы. Известно, что женщина воспитывает еще двоих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области женщина задушила новорожденную дочь. Тело ребенка она положила в пакет и спрятала во дворе, где его нашла свекровь.