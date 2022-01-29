В Харьковской области женщина тайно от мужа убила новорожденную дочь: подробности ЧП
В селе Безруки в Харьковской области женщина задушила свою новорожденную дочь и спрятала тело. Злоумышленницу уже задержали правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Отмечается, что тело девочки горе-мать положила в пакет и спрятала на территории своего двора, где 28 января его нашла свекровь женщины. Она и сообщила правоохранителям.
Как установили следователи, родился младенец еще 23 января. Роды принимал 25-летний муж злоумышленницы. На медицинском учете в связи с беременностью она не состояла. По данным Нацполиции, убийство произошло 25 января, после чего женщина сообщила отцу ребенка, что отдала его соцслужбам.
Как сообщили правоохранители, в семье есть еще один ребенок возрастом до двух лет.
29 января женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ – умышленное убийство. Согласно санкции, ей грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним: ранее в Харькове у подъезда многоэтажного дома обнаружили тело младенца в пакете. По предварительной информации, матерью ребенка оказалась 22-летняя девушка. Она гражданка другой страны и проживала в многоквартирном доме, возле которого и было обнаружено тело мертвого ребенка.
Женщина скрывала беременность и родила в квартире. Она утверждала, что малыш родился уже мертвым. Причины смерти и правдивость слов матери установит экспертиза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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