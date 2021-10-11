На Прикарпатье в результате ножевого ранения умер 25-летний ветеран АТО

В Ивано-Франковской области, в городе Надворная, смертельно ранили 25-летнего участника военных действий на Донбассе Василия Попадича. Ветерану нанесли удары ножом в грудь. Спасти его не удалось.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября, рассказал глава общины Зиновий Андреевич, передает "Суспільне". По его словам, медработники провели операцию, запустили сердце, но им не удалось сохранить жизнь Попадича – в ночь на 10 октября он умер.

Воин находился на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние его здоровья было тяжелым.

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Со своей стороны заместитель гендиректора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк рассказал, что воина доставили в центральную больницу в состоянии клинической смерти.

"Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца. Сначала медики провели реанимацию, затем – операцию. К сожалению, его не удалось спасти, ведь достаточно сложная травма", – сказал врач.

Прощание с ветераном российско-украинской войны состоится в городе Надворная 12 октября в 11:00.

Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области, 25-летний мужчину ударил ножом в грудь односельчанин. Между ними произошел словесный конфликт у ночного магазина. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Позже его удалось задержать правоохранителям.

Речь идет о 41-летнем местном жителе. Он ранее был судим за совершение ряда преступлений.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители объявили ему о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове умер ветеран АТО на Донбассе 46-летний Иван Маланич. Семь лет назад военный защищал от врага город Счастье Луганской области.