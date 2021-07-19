На Одсщине во время движения загорелся автобус с пассажирами. Видео инцидента

На трассе Одесса – Киев в понедельник, 19 июля, во время движения загорелся автобус с пассажирами. Возгорание началось в моторном отсеке.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Xydessa. Инцидент произошел в Одесской области недалеко от села Троицкого Подольского района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дым охватил весь салон. Водитель сразу выпустил пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

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"Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон", – говорится в сообщении.

В тушении пожара помогали водители других автомобилей. Они использовали свои огнетушители, а также спасали багаж. Огонь потушили самостоятельно, но весь салон наполнился едким дымом.

Пассажиры остались на трассе ждать другой транспорт.

Отметим, что по состоянию на 16:30 19 июля в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям информации об инциденте нет.

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