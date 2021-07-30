Под ОП в Киеве произошли стычки между ЛГБТ-активистами и их противниками, полиция применила газ. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Под ОП в Киеве произошли стычки между ЛГБТ-активистами и их противниками, полиция применила газ. Фото и видео

В Киеве 30 июля произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками. Инцидент случился во время акции "Рейвах Прайд".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В конфликт вмешалась полиция, она применила слезоточивый газ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция противников ЛГБТ на Банковой.

Участники "Рейвах Прайда" планировали подойти непосредственно к зданию ОП, однако их туда не пропустили. В итоге они проводили свою акцию в защиту прав ЛГБТ-сообщества возле здания комитетов Верховной Рады.

Видео дня
Участники ЛГБТ-акции.

Также на место прибыли представители организации "Традиции и порядок", которые выступали против акции. После чего и начались потасовки.

Проезд по улице Банковая впоследствии был перекрыт.

В Киеве произошли столкновения.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Киева, задержаны два человека. По данным правоохранителей, они спровоцировали конфликт, применив слезоточивый газ.

Полиция задержала двух человек.

Отмечается, что указанные граждане вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в адрес правоохранителей и других участников акции, а на замечания они никак не реагировали.

Акция на Банковой переросла в столкновения.

В итоге на задержанных составили административный протокол.

На Банковую стянули значительные силы правоохранителей.
Акция под Офисом президента переросла в столкновения.
Полиция задержала двух человек.
Противники ЛГБТ-акции.
Столкновения в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в Киеве на Майдане Незалежности произошли столкновения между участниками движения SaveФОП и правоохранителями. Тогда задержали нескольких участников акции.

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