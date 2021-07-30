Под ОП в Киеве произошли стычки между ЛГБТ-активистами и их противниками, полиция применила газ. Фото и видео

В Киеве 30 июля произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками. Инцидент случился во время акции "Рейвах Прайд".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В конфликт вмешалась полиция, она применила слезоточивый газ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Участники "Рейвах Прайда" планировали подойти непосредственно к зданию ОП, однако их туда не пропустили. В итоге они проводили свою акцию в защиту прав ЛГБТ-сообщества возле здания комитетов Верховной Рады.

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Также на место прибыли представители организации "Традиции и порядок", которые выступали против акции. После чего и начались потасовки.

Проезд по улице Банковая впоследствии был перекрыт.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Киева, задержаны два человека. По данным правоохранителей, они спровоцировали конфликт, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что указанные граждане вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в адрес правоохранителей и других участников акции, а на замечания они никак не реагировали.

В итоге на задержанных составили административный протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня в Киеве на Майдане Незалежности произошли столкновения между участниками движения SaveФОП и правоохранителями. Тогда задержали нескольких участников акции.