В Украине уровень смертности в ДТП – один из самых высоких в Европе: СМИ разбирались, как исправить ситуацию

В Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий является одним из самых высоких в Европе, а уровень организации безопасности дорожного движения остается крайне низким. Тогда как в странах ЕС количество смертей в результате ДТП уверенно снижалось в десятилетних периодах за последние 30, 20 и 10 лет.

Об этом идет речь в материале ZN.ua "Сколько стоит жизнь, потерянная на дороге, и зачем государство должно это посчитать?". Отмечается, что, если верить официальной статистике, только с 2011-го по 2016 год в ДТП в нашей стране погибли 26 700 человек.

Кроме того, за последний шестилетний период на дорогах Украины погибли 1400 детей в возрасте до 18 лет, а ДТП в Украине являются первой по распространенности причиной смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй по распространенности причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет. И тенденции последних пяти лет не лучше: в 2019 году в Украине зарегистрировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий, из них 26 052 — с погибшими и/или травмированными лицами (погибли 3454 человека, травмированы 32 736).

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В материале подчеркнули, что из текста последних двух стратегий, утвержденных Кабмином, видно, что правительство прекрасно ориентируется в том, что именно следует делать в сложившейся ситуации. И среди почти двух десятков основных причин беспрецедентной ситуации на дорогах Украины первой (!) в документе названа следующая: отсутствие обоснованной экономической оценки стоимости жизни, здоровья и причиненного экономике ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

Однако по состоянию на конец сентября 2021 года соответствующей методики все еще нет. Тогда как в Европе – есть. При этом, эффективность любых мероприятий по улучшению ситуации на дорогах оценивают исходя не только из количества погибших и травмированных, но и из того, сколько реально сэкономлено средств в связи с улучшением статистических показателей. В чем Украина отстает лет на 15.

Так, рассчитывая стоимость ДТП, европейцы учитывают ряд критериев: человеческие затраты; медицинские расходы; затраты, связанные с производственными потерями; затраты, связанные с повреждением имущества; административные расходы; прочие расходы.

В ЕС официальные затраты из бюджета или других источников, связанные с одним смертельным исходом в результате ДТП, варьируются от 0,7 млн евро до 3,0 млн евро в разных странах.

В Украине же сегодня назрела социальная необходимость справедливого возмещения понесенного ущерба семьям погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характеров. Расчеты ученых кафедры Киевского Национального торгово-экономического университета рекомендуют для экономического анализа мероприятий и эффективности инвестиций, направленных на повышение уровня общей безопасности, а также для формирования стратегии социально-экономического развития государства использовать показатель VSL на уровне 18 млн грн. Для определения размера компенсационных выплат в ситуациях, связанных с потерей жизни, этот показатель может быть сокращен до 3 млн грн.

Еще одной важнейшей проблемой Украины является адаптация с правом ЕС законодательства о страховании гражданско-правовой ответственности и, как следствие, установление адекватного размера базового страхового платежа по таким договорам. Лимит ответственности украинского страховщика в связи со смертью пострадавшего составляет всего лишь 260 тыс. грн в случае гибели человека в ДТП по вине автовладельца. Этой суммы явно недостаточно, чтобы восстановить платежеспособность семьи, потерявшей кормильца.

В последнее время описанными выше проблемами заинтересовались в Совете национальной безопасности и обороны, где высокие показатели смертности и травматизма назвали угрозой национальной безопасности.

Подытоживая, в материале выразили надежду, что в Украине таки сдвинется с места утверждение методики экономических затрат в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей вследствие ДТП.

"И может быть, ежегодные потери бюджета, связанные с последствиями ДТП, составят не 2% ВВП (68,6 млрд грн, по расчетам экспертов Всемирного банка), а значительно меньше. Тогда сэкономленные средства можно будет потратить на "Большое строительство" новых безопасных дорог. Для живых людей", – отметили журналисты.