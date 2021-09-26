Авто с полицейскими влетело в опору моста на Одесщине: четверо пострадавших

В Одесской области в поселке Тарутино произошла авария с участием полицейских. Предварительно известно, что водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в опору моста.

Пассажирами транспортного средства были сотрудники местного отделения полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что во время ДТП правоохранители не были при исполнении служебных обязанностей.

В результате удара травмы получили все, кто был в салоне: водитель Mercedes и трое пассажиров. На место происшествия прибыли медики.

32-летнего автомобилиста, 22-летнюю девушку и 31-летнего мужчину отпустили на амбулаторное лечение. Еще одна 21-летняя сотрудница полиции продолжает получать помощь медиков в больнице. У нее сломаны челюсть и ключица.

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На месте аварии работала следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований (ГБР). Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее в Одесской области в ДТП попал 32-летний сотрудник Нацполиции Владимир Незгодинский. От полученных травм он умер в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября под Киевом на Житомирской трассе столкнулись три авто, среди которых и машина полицейских. Пострадали четыре человека.