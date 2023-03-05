Журналисты установили оккупантов, расстрелявших волонтеров в Буче 4 марта 2022 года. Видео

Журналисты установили личности российских оккупантов, расстрелявших волонтеров в Буче 4 марта 2022 года. Погибшие украинцы отвозили помощь в приют для животных Киевской области.

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Фильм опубликован на Youtube-канале "Общественного". Записи с камер наблюдения были получены от анонимных источников (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, журналистам удалось выяснить обстоятельства смерти трех друзей: Насти Яланской, Максима Кузьменко и Сергея Устименко. Кроме того, среди погибших оказался еще один мирный житель.

Волонтеры 4 марта отправились из-под Киева, чтобы завезти помощь в приют для животных в Забучье, а также навестить родителей одного из них. Военное преступление произошло на улице Киево-Мироцкого города Буча. Максим погиб сразу – от пулевого ранения головы, а Настю и Сергея убили, когда они пытались скрыться в безопасном месте.

"Утром 4 марта 2022 года они упаковали внедорожник Сергея кормом для животных, который планировали завезти в приют в Забучье, и поехали "туда, где стреляют". Они знали, что возле Бучи – бои, и не знали, что в то утро российские военные уже будут начинать оккупацию городка и откроют кровавый след по убийству сотен гражданских", – рассказали журналисты.

Родители Сергея Устименко похоронили погибших на своем дворе. Журналисты поминутно воспроизвели события того дня, а также установили командира подразделения страны-террориста РФ, которого наградили затем званием "герой России".

Это стало возможным благодаря записям с видеокамер, предоставленным анонимным источником. Кроме того, журналистам удалось пообщаться с одним российским военным, которого зафиксировала камера и от него узнать других злоумышленниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Буче Киевской области почтили память жертв расстрелов на улице Яблонской. Именно здесь, после освобождения пригорода столицы, были обнаружены тела убитых оккупантами местных жителей.

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