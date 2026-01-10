Жестоко убил прохожего из-за того, что тот вступился за девушку: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил прохожего из-за того, что тот вступился за девушку. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой восемь лет.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в мае 2025 года на одной из улиц Днепровского района столицы. К ним поступило сообщение от прохожих об избиении мужчины, которого с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

"Полицейские установили, что 49-летний киевлянин сделал замечание двум прохожим мужчинам, которые находились в нетрезвом состоянии и нецензурно общались с девушкой. Впрочем, один из незнакомцев несколько раз ударил в лицо мужчину. Когда он упал на асфальт, нападающий не остановился и продолжил бить потерпевшего ногами по голове", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, от полученных травм госпитализированный в больницу 49-летний киевлянин скончался на следующий день.

Оперативники разыскали и задержали 30-летнего нападающего – ему сообщили о подозрении по факту умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в совершении преступления и приговорен к восьми годам заключения.

