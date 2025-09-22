Жестоко избили прохожего и ограбили его: в Киеве задержали злоумышленников. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые, по информации следствия, причастны к ограблению. Злоумышленники избили прохожего и отобрали его мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился 45-летний житель Голосеевского района с сообщением о том, что его ограбили двое неизвестных возле автозаправочной станции на улице Изюмской. Полицейские установили, что на улице к киевлянину подошли двое незнакомцев с просьбой дать телефон для звонка.

"Получив отказ, один из прохожих ударил мужчину по голове, от чего тот упал. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленники начали бить его руками и ногами по голове и телу, после чего забрали мобильный телефон и рюкзак с личными вещами и скрылись", – уточнили в пресс-службе.

Следователи оперативно установили и задержали предполагаемых злоумышленников неподалеку от места преступления. Ими оказались 20-летний житель Киевской области и 33-летний местный житель. У них изъяли мобильный телефон и рюкзак с вещами и вернули их законному владельцу.

По факту грабежа, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

