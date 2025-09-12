УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
189
Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который избил и ограбил 79-летнюю женщину в Соломенском районе. За день до совершения преступления нападавший вышел из тюрьмы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой 8 лет и 6 месяцев, а также будет конфисковано его имущество.

Что известно

В начале года к правоохранителям обратилась 79-летняя жительница Соломенского района, которая сообщила о нападении в подъезде жилого дома. Неизвестный ударил ее по голове и отобрал рюкзак, в котором находилось около 25 тысяч гривен и сорвал с ее ушей золотые серьги.

Оперативники быстро установили злоумышленника и задержали его. Как оказалось, нападавший проследил за потерпевшей от магазина, где она делала покупки, и уже в подъезде дома ударил ее и забрал вещи.

Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

"Известно, что накануне он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за аналогичное преступление. Во время обыска его жилья полицейские изъяли часть имущества, которое принадлежало потерпевшей", 0 уточнили в полиции.

Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

Тогда 40-летнему рецидивисту сообщили о подозрении по факту совершения разбоя, совершенного в условиях военного положения. После завершения досудебного расследования материалы были направлены в суд. Соломенский районный суд признал нападавшего виновным.

Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию и разбойным нападениям на женщин. Злоумышленником оказался уроженец Черкасской области, который только два месяца как вышел на свободу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!