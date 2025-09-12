Вышел из тюрьмы и сразу избил и ограбил 79-летнюю женщину: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который избил и ограбил 79-летнюю женщину в Соломенском районе. За день до совершения преступления нападавший вышел из тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступник должен провести за решеткой 8 лет и 6 месяцев, а также будет конфисковано его имущество.

Что известно

В начале года к правоохранителям обратилась 79-летняя жительница Соломенского района, которая сообщила о нападении в подъезде жилого дома. Неизвестный ударил ее по голове и отобрал рюкзак, в котором находилось около 25 тысяч гривен и сорвал с ее ушей золотые серьги.

Оперативники быстро установили злоумышленника и задержали его. Как оказалось, нападавший проследил за потерпевшей от магазина, где она делала покупки, и уже в подъезде дома ударил ее и забрал вещи.

"Известно, что накануне он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за аналогичное преступление. Во время обыска его жилья полицейские изъяли часть имущества, которое принадлежало потерпевшей", 0 уточнили в полиции.

Тогда 40-летнему рецидивисту сообщили о подозрении по факту совершения разбоя, совершенного в условиях военного положения. После завершения досудебного расследования материалы были направлены в суд. Соломенский районный суд признал нападавшего виновным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию и разбойным нападениям на женщин. Злоумышленником оказался уроженец Черкасской области, который только два месяца как вышел на свободу.

