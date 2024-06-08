Завладели имуществом в трех районах Киевщины на 4 млн грн: правоохранители разоблачили злоумышленников

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая, по информации следствия, причастна к аферам с недвижимым имуществом в нескольких районах Киевской области на 4 миллиона гривен. Это, в частности, земельные участки и здание.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, по разработанной организатором схеме, участники преступной группы использовали поддельные документы и распоряжались объектами недвижимости и принадлежащими им земельными участками. Они оформляли право собственности на подконтрольных лиц и отчуждали имущество покупателям. Вырученные средства распределяли между собой", – рассказали в пресс-службе.

В общем, таким образом злоумышленники завладели имуществом на общую сумму более 4 млн. грн. Речь идет о 24 земельных участках, квартире и доме на территории Бориспольского, Бучанского и Броварского районов Киевской области.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры доложено о подозрении организатору и восьми участникам преступной группы по фактам мошенничества и использования поддельных документов.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили банковского руководителя и двух его пособий в мошенничестве. Злоумышленники, по версии следствия, с помощью поддельных документов сняли почти 6,2 млн. грн. с банковского счета клиентки.

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