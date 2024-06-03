Сняли почти 6,2 млн со счета клиентки: полицейские Киева разоблачили управляющего филиалом банка и двоих его знакомых. Фото

Правоохранители Киева разоблачили банковского руководителя и двух его пособий в мошенничестве. Злоумышленники, по версии следствия, с помощью поддельных документов сняли почти 6,2 млн. с банковского счета клиентки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что в преступную группу входило три человека: 32-летний управляющий филиала банка и двое его знакомых. Работник финучреждения выбрал среди клиентов банка женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег и передал ее данные 42-летнему знакомому, изготовившему фиктивные документы на ее имя. В дальнейшем их 29-летняя сообщница, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей почти 6,2 млн грн", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе расследования полицейские установили еще пятерых потерпевших, с чьих счетов злоумышленники аналогичным образом сняли деньги. Предварительно убытки могут достигать 10 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли, в частности, "черновые" записи и переписывающие телефоны, парики, которые выпрыгивала одна из фигуранток для маскировки деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства пострадавших, а также три автомобиля.

По факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленника, который, по информации следствия, "заработал" на интернет-мошенничестве почти 367 тысяч гривен. Деньги с чужих банковских карт человек потратил на iPhone и ноутбук.

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