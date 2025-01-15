Завели парня в безлюдное место, раздевали и ограбили: в Киеве задержали троих злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали троих парней, которые, по информации следствия, причастны к грабежу в Голосеевском районе. Сообщники обманом завели местного жителя в безлюдное место, где силой отобрали у него верхнюю одежду и сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылись.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение от местного жителя о том, что на центральной улице неизвестные ему ребята, одетые в камуфляжные баффы, ограбили его и скрылись.

"22-летний потерпевший вечером находился на остановке общественного транспорта в ожидаемом такси и попал в поле зрения злоумышленников. Один из фигурантов подошел к юноше и сообщил, что тоже едет в том же направлении и предложил ехать вместе. Получив согласие, он завел парня в арку между домами, где его уже ждали еще двое нападающих в масках. Злоумышленники схватили потерпевшего и, прижав к стене, сорвали с него куртку и сумку, в которой находились личные вещи и около 30 тысяч гривен. После совершенного нарушители скрылись с места преступления", – уточнили в полиции.

Злоумышленниками обнаружили трое ребят в возрасте от 19 до 20 лет, уроженцы Ровенской и Львовской области, прибывшие в столицу с целью трудоустройства. По факту грабежа, совершенного группой лиц, в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а двое других заключены под стражу, с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Печерском районе. Злоумышленник избил прохожего, забрал его сумку с вещами и скрылся.

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