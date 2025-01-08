В центре Киева избил и ограбил прохожего: полицейские задержали нападавшего. Фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Печерском районе. Злоумышленник избил прохожего, забрал его сумку с вещами и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился 45-летний мужчина с заявлением о том, что в Печерском районе Киева неизвестный ударил и ограбил его.

"Полицейские установили, что злоумышленник вечером в центре города подошел к прохожему и ударил его по голове. Мужчина от удара потерял равновесие и упал, а нарушитель в это время выхватил из его рук сумку, в которой находился мобильный телефон и документы и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители установили личность нападающего и задержали его – им оказался 25-летний местный житель. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Подольском районе города. Злоумышленник в лифте многоэтажки вырвал сумку с документами и деньгами у пожилого мужчины и скрылся.

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