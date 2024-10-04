Застрелили мужчину в гостинице из-за неприязненных отношений: на Киевщине задержали заказчика и исполнителя. Подробности и фото

В гостинице города Бровары Киевской области житель столицы из-за неприязненных отношений предложил своему знакомому убить уроженца Львовщины. Последний застрелил свою жертву и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику и его сообщнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 3 октября они получили сообщение от администратора одной из гостиниц в городе Бровары о том, что она, услышав звуки выстрелов. Когда женщина пошла узнать, что происходит, обнаружила в одном из номеров тело неизвестного мужчины.

"На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является 48-летний житель Львовщины. У мужчины были огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и живота. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия. Также рядом с телом обнаружены гильзы от оружия", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что к совершенному убийству могут быть причастны 53-летний и 51-летний жители столицы. Предварительно между потерпевшим и одним из злоумышленников возникли неприязненные отношения. Фигурант уговорил своего товарища убить оппонента, и тогда 51-летний мужчина пришел в номер в гостинице потерпевшего, несколько раз выстрелил в него и скрылся.

Оба злоумышленника задержаны – во время обыска у стрелка изъяли пистолет, патроны, три ручные гранаты типа РГД-5 и одну гранату Ф-1. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области между владельцем квартиры и гостем возникла ссора. Во время конфликта, по информации следствия, последний ударом ножа убил товарища, а затем скрылся.

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