В Киевской области конфликт между гостем и владельцем квартиры закончился убийством. Подробности дела

В Бориспольском районе Киевской области между владельцем квартиры и гостем возникла ссора. Во время конфликта, по информации следствия, последний ударом ножа убил товарища, а затем скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что в селе Дворковщина между 60-летним мужчиной и пострадавшим во время распития алкогольных напитков внезапно возник конфликт. В ходе спора злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему удар в область сердца, в результате чего последний скончался на месте. В дальнейшем правонарушитель оставил пострадавшего в его квартире и пошел к месту жительства", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, о преступлении им рассказала мать правонарушителя, которой он сознался о совершенном. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал мужчине пресечение в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ударил ножом товарища. После этого злоумышленник пытался скрыться в другом регионе Украины.

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