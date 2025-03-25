В Киеве ссора между гостем и владельцем квартиры чуть не закончилась убийством. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева ссора между знакомыми чуть не закончилась убийством. Во время конфликта один из них сначала распылил газовый баллончик, а затем ножом ударил другого в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях в них поступило сообщение о том, что из квартиры на улице Мечты медики госпитализировали 31-летнего местного жителя.

"Мы установили, что знакомые мужчины в квартире распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора, и хозяин распылил сторону гостя газовый баллончик, а затем ножом ударил его в грудь. Полицейские задержали 41-летнего киевлянина и во время осмотра места происшествия изъяли вещественное доказательство – нож, направленный на проведение экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки доставили в медицинское учреждение – его жизни ничего не угрожает. По этому факту начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу керосином и поджег. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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