Зашел на территорию больницы и обворовал медсестру: в Киеве будут судить рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник пришел в больницу и украл у работницы медучреждения кошелек с деньгами и кольцом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"В начале октября текущего года в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась работница медицинского учреждения и сообщила, что во время дежурства из ординаторской неизвестный обворовал ее", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что злоумышленник под видом посетителя зашел в больницу, где из незакрытой ординаторской украл кошелек с деньгами и драгоценным кольцом медсестры. После этого он скрылся с места совершения преступления.

Злоумышленник был задержан на территории другой больницы, куда он пришел с намерением совершить очередное преступление. Им оказался неоднократно судимый 35-летний уроженец Днепропетровщины. Следствие по факту кражи, совершенной в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. На время следствия мужчина находился под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на территории больницы муниципалы задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник обворовал авто медперсонала и напал на охрану.

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