Обворовал авто медиков на территории больницы и напал на охрану: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве на территории больницы муниципалы задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник обворовал авто медперсонала и напал на охрану.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной "Муниципальной охраны". В дальнейшем со злоумышленником будут общаться следователи.

"Сегодня около 5:00 сотрудники КО "Муниципальная охрана", дежурившие в Киевской клинической больнице №17 ("Политравма"), заметили подозрительного мужчину. Он пытался незаметно зайти в приемное отделение. Охранники остановили его для проверки, но мужчина получил напильник и попытался напасть на них", – рассказали в пресс-службе.

Из-за агрессивного поведения муниципалы применили против нападающего газовый баллончик "Терен". Несмотря на это, злоумышленник продолжал сопротивляться и пытался скрыться, но его скрутили и вызвали полицию.

Во время ожидания полиции выяснилось, что ночью он разбил стекло одного из автомобилей медработника и угнал личные вещи, в частности напильник. Кроме того, злоумышленник успел проникнуть в другую машину возле помещения КТ-сканера и пытался похитить вещи пациентов из приемного отделения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан ранее судимый мужчина, который, по информации следствия, похитил из кабины грузовика сумку водителя, в которой были деньги, мобильный телефон и документы. Чтобы найти злоумышленника, стражам порядка понадобилось несколько часов.

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