"Заработали" более 2 млн грн на мошенничестве с землей: На Киевщине подозревают депутата и трех его сообщников

В Бориспольском районе Киевщины правоохранители разоблачили преступную группу во главе с депутатом. Злоумышленники "заработали" более 2 миллионов гривен на мошенничестве с земельными участками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Мошенничество с землями более чем на 2 миллиона гривен – в Киевской области разоблачена преступная группа во главе с депутатом

"По данным следствия, депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района. В качестве исполнителя он привлек председателя садового общества, государственного кадастрового регистратора и еще одного человека. Они находили свободные от застройки участки на территории садового общества и подыскивали их потенциальных покупателей, размещая соответствующие объявления по продаже земли в интернете", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем злоумышленники производили поддельные документы и оформляли право распоряжаться земельными участками на подставных лиц. Впоследствии – отчуждали их покупателям. Полученный "заработок" они распределяли между собой. В общем, таким образом нарушители завладели более чем двумя миллионами гривен.

Со своей стороны, первый заместитель руководителя прокуратуры Киевщины Андрей Сваток уточнил, что в состав преступной группы также входили глава садового общества, государственный кадастровый регистратор и еще один человек.

Депутату и трем его сообщникам сообщили о подозрении по фактам мошенничества, использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

"Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн", – добавил Сваток.

Как сообщал OBOZ.UA, заключенный Житомирского исправительного учреждения выдумывал деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте. Сотрудники прокуратуры совместно с управлением СБУ в Житомирской области и ГУ Нацполиции в области разоблачили "схему".

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