Заработали более 1,2 млн грн на "продаже" генераторов во время блэкаутов: в Киевской области будут судить злоумышленников

В Киевской области будут судить организованную группу, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. Злоумышленники заработали более 1,2 млн грн на продаже несуществующих генераторов в период блэкаутов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в конце 2022 года обвиняемые создали веб-сайты, на которых размещали фейковые объявления о продаже генераторов. В этот период они имели спрос из-за продолжающихся блэкаутов. При общении с потенциальными покупателями из разных уголков Украины они убеждали их перечислять полную предоплату на подконтрольные банковские счета. Получив деньги, больше на связь не выходили", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что таким образом злоумышленники обманули 33 человека и завладели их деньгами на сумму более 1,2 млн грн. Вырученные от преступной деятельности средства организатор распределял между всеми участниками группы.

Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт в отношении трех участников группы направлен в суд. В отношении четвёртого исполнителя организованной группы материалы расследования выделены в отдельное уголовное производство в связи с пребыванием последнего в розыске.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. "Волонтер" обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных.

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