"Собирала" деньги на генераторы и авто для ВСУ: полицейские Киева разоблачили "волонтерку". Фото

Правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. "Волонтер" обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 28-летняя жительница Киевской области размещала в закрытых группах одного из мессенджеров реальные обращения от военнослужащих о нуждах для их подразделений. При этом она указывала номер собственной банковской карты и банковского счета.

"Да, женщина мошенническим путем завладела по меньшей мере 20 тысячами гривен и потратила их по своему усмотрению. По месту жительства псевдоволонтерки правоохранители провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность: телефоны с переписками и банковские карточки", – уточнили в пресс-службе.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, а злоумышленницы сообщили о подозрении. Следователи устанавливают всех потерпевших и окончательную сумму нанесенного ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мошенника, который выселил пожилую женщину из трехкомнатной квартиры в Печерском районе и присвоил ее недвижимость. Для этого он подделал ее завещание и "похоронил" пенсионерку, предоставив "документы" о смерти.

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