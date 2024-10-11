'Заработали' 900 тыс. грн на строительстве колумбария: подозревают двух экс-работников Лесного кладбища в Киеве. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в растрате имущества эксдиректору ритуальной службы и его заместителю. По информации следствия, злоумышленники заработали почти 900 тысяч гривен на строительстве колумбарной стены на Лесном кладбище.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Расследование дела продолжается.

По данным следствия, по заказу коммунального предприятия в 2019 году на территории Лесного кладбища началось строительство колумбарной стены – место захоронения урн с прахом после кремации.

"При этом эксдиректор ритуальной службы с целью реализации преступного умысла на растрату бюджетных средств во время составления проектной документации внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости клинкерного кирпича. В дальнейшем его заместитель утвердил подрядной организации акт приемки выполненных строительных работ, в результате чего частной фирме было безосновательно перечислено около 900 тысяч гривен бюджетных средств", – уточнили в полиции.

По факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, следователи сообщили фигурантам о подозрении.

Санкция наибольшего наказания предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший директор СКП "Киевский крематорий" и его сообщники нанесли 200 тысяч гривен ущерб городскому бюджету при закупке урн для праха погибших военных. Урны были приобретены по завышенным ценам.

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