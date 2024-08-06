Экс-директор Киевского крематория "заработал" на покупке урн для праха погибших военных. Подробности дела

Бывший директор СКП "Киевский крематорий" и его сообщники нанесли 200 тысяч гривен ущерба городскому бюджету при закупке урн для праха погибших военных. Урны были приобретены по завышенным ценам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

"В рамках досудебного расследования было установлено, что бывший директор ритуальной службы Специализированного комбината предприятий "Киевский крематорий" договорился с физическим лицом-предпринимателем, который приходится чиновнику кумом, и еще одной сообщницей о закупке урн для праха погибших участников боевых действий по завышенным ценам", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что предприниматель производил поставку урн для праха с 2020 года по цене 200 грн за штуку. Однако с началом широкомасштабного вторжения на территорию Киевской области ВС РФ в 2022 году цена на урны у него необоснованно выросла до 800 гривен за штуку.

"Как следствие, соучастники в период 2022-2023 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 200 тысяч гривен. Это разница, на которую завышена реальная стоимость закупленных у предпринимателя урн, подтвержденная судебными экспертизами. При принципиальной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры обвиняемыми возмещен в полном объеме нанесенный ущерб путем перечисления средств на счет Киевского городского совета", – подчеркнули в пресс-службе.

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