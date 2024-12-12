'Заработал' почти 900 тыс. грн на кирпиче для колумбария на Лесном кладбище Киева: подозревают подрядчика. Фото

Правоохранители разоблачили подрядчика, который поставил кирпич для строительства колумбарной стены на Лесном кладбище Киева с большой наценкой. В общем злоумышленник "заработал" почти 900 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, было установлено, что по заказу коммунального предприятия в 2019 году на территории Лесного кладбища началось строительство колумбарной стены.

Тогда экс-директор ритуальной службы и его заместитель с целью растраты бюджетных средств при составлении проектной документации внесли в официальные документы недостоверные сведения о стоимости клинкерного кирпича. Затем они утвердили подрядной организации акт приемки выполненных строительных работ. По этому факту им сообщили о подозрении.

"Сейчас следствием собрано достаточно доказательств причастности к преступной схеме 54-летнего директора подрядной фирмы, который поставил по необоснованно завышенной стоимости материальные ресурсы, а именно клинкерный кирпич, "с наценкой" около 900 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

По этому факту проводится расследование, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший директор СКП "Киевский крематорий" и его сообщники нанесли 200 тысяч гривен ущерба городскому бюджету при закупке урн для праха погибших военных. Урны были приобретены по завышенным ценам.

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